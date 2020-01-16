

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

16 January, 2020

اعتبر وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الأعمال الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن استعادة الدولة في ليبيا مازالت بعيدة المنال.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال لافروف أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند: “هناك حاجة لتحسين التنسيق السياسي وجعله أكثر كمالا. لسوء الحظ، في ظروف التصرفات المتهورة، لنقولها بصراحة، لزملائنا الأميركيين وأقرب حلفائهم والتي أدت إلى عواقب وخيمة في منطقة الشرق الأوسط.. تم تدمير العراق… تم تدمير ليبيا. فإن استعادة مفهوم الدولة في ليبيا بعيدة المنال”.

واستضافت موسكو، الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار إلا أن حفتر غادر موسكو بعد انتهاء المفاوضات دون التوقيع على اتفاق لوقف القتال.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.