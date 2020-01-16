تركيب منظومـة الإنـذار الصـوتي في بعض الحقول بالشركـات النفطية‎

أنهـت إدارة الاتصـالات وتقنـية المعلومات مشروع المرحـلة الثالثـة مـن تركيب منظومة الإنذار الصوتي (siren warinig system) في الحقول النفطية وربطها بغرفة التحكم الرئيسية بمقر الشركة بالبريقة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا العمــل تم تنفيذه من قبل شركة الفضاء للهندسة الكهروميكانيكية والاستشارات فى بعض الحقول النفطية وهي الحطيبة والساحل والإرادة وزلطن والراقوبة” ، مشيرة الى انه بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن مراحل التركيب تمت في وقت قياسي جداً وبتنسيق عالٍ ولم تستغرق أكثر من شهر واحد.

وتتمتع هذه المنظومة بخصائص متعددة فى نقل حالة الإنذار والتنبيهات الخاصة بالحقول من حيث الأمن والسلامة ومراقبة جميع الحقول من غرفة التحكم الرئيسية مع إمكانية التعامل مع المنظومة بشكل سلس وسهولة ونقل المعلومات لجميع المستخدمين المتابعين والمشرفين على سير عمل المنظومة.

يذكر أن هذه المنظومة هي الأولى من نوعها يتم تركيبها في قطاع النفط والغاز في ليبيا ، وبهذا تعد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السبّاقة فى مواكبة تطور المنظومات الإلكترونية.

هذا وقبل البدء في المشروع عقد اجتماع بمكتب مراقب الاتصالات “عيسى معتوق” والمهندس المكلف بالاشراف على المشروع ومتابعته “محمد اشويقي” والمدير العام لشركة الفضاء للهندسة الكهروميكانيكة والاستشارات المهندس فؤاد حسن زريد والمدير التنفيذي المهندس أحمد سعيد شاقورة .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مراحل إتمام العمل وتذليل الصعاب المعرقلة للمشروع.