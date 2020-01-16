لجنة الخارجية بالبرلمان: على دول المنطقة التنسيق المشترك لمنع التدخل الخارجي

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين دول المنطقة، للوصول إلى سياسات مشتركة تمنع التدخلات الخارجية وتحافظ على اسـتقرار المنطقة، وتحشــد دعم المنظمات الدولية والدول الكبرى.

العقوري ثمن ما جاء في كلمة ملك الأردن أمام البرلمان الأوروبي، والتي تحدث فيها عن التطورات التي تمر بها المنطقة.

رئيس لجنة الخارجية قال إن من أولوياتنا جميعا الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على عدم عودة المجموعات المتطرفة، مطالبا المجتمع الدولي ودول المنطقة بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تصرفات تركيا غير المسـؤولة والعدائية في ليبيا، والتي ستتسبب في ضرر بالغ لدول المنطقة.

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