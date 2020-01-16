«تسييري البيضاء» يشكل غرفة طوارئ تفاديا لوقوع كوارث‎

شكل المجلس التسييري لبلدية البيضاء غرفة طوارئ لتفادى وقوع كوارث بيئية أو بشرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر منذ أمس الأربعاء.

وحسب قرار المجلس الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» الخميس، يترأس الغرفة رئيس إدارة شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر، وعضوية كل من مدير شركة المياه والصرف الصحي، ومدير دائرة توزيع البيضاء بشركة الكهرباء، ومدير مكتب المشروعات ببلدية البيضاء، ومدير جمعية الهلال الأحمر فرع مدينة البيضاء، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية، ورئيس جهاز السلامة الوطنية.

وحدد قرار المجلس التسييري لبلدية البيضاء مدة عمل الغرفة بـ15 يوما، وأوكل إليها مهام متابعة كافة المختنقات بمدينة البيضاء والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها وموافاة المجلس التسييري بتقارير يومية مفصلة عن المختنقات وسبل معالجتها بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا