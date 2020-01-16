ماكرون يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر الأحد القادم.

وقالت السفارة الفرنسة في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “سيشارك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد”.

ودعت ألمانيا للمؤتمر قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج وكذلك المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.