بحث اليوم الخميس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، مع وفد ضم عددًا من أعضاء مجلس النواب وأعيان منطقة وادي الآجال، المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الجنوبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن كاجمان استعرض خلال اللقاء بصفته رئيس لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة الجنوبية، ما تم إنجازه من قبل اللجنة، والخطوات التي تمت لتجديد المشروعات التنموية ومشروعات حل المختنقات ذات الأولوية في جميع مناطق الجنوب .

كما تم استعراض مشروعات منطقة الآجال في مجالات الحكم المحلي، الداخلية، التعليم العام والتقني، الصحة، المواصلات، الرياضة، الشؤون الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، الزراعة.

وأوضح النائب، أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذه المشروعات، هو خلق تنمية شاملة متكاملة بالمنطقة الجنوبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تكاتف الجهود ومشاركة الجميع من المؤسسات الحكومية والأهالي.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيتضمن تدريب وتأهيل عدد من أبناء المنطقة الجنوبية المتخصصين في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية.