

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2020

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا.

وبحسب سبوتنيك بحث الجانبان هاتفيا بالتفصيل موضوع الأزمة الليبية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول ليبيا في 19 ديسمبر في برلين.

ودعت ألمانيا للمؤتمر قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج وكذلك المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.