تونس تضبط مخطوطات أثرية بحوزة ليبي (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية التونسية، الأربعاء، مخطوطات تحمل رموزا عبرية مكتوبة على لفائف جلدية، كانت بحوزة مسافر ليبي قاصدا الدخول إلى الأراضي التونسية لبيعها في مدينة جربة.

وقالت السلطات التونسية في بيان إن ضبط المخطوطات تم بعد إخضاع المسافر لإجراءات التفتيش البدني عند استعداده للدخول إلى تونس، مضيفة أن المخطوطات تحتوي على 12 صفحة ورسوم ورموز يُشتبه في أنها ذات صبغة تاريخية.

وأشارت إلى أن المسافر المشتبه به أفاد خلال التحريات بأنه كان ينوي بيع هذه المخطوطة بمدينة جربة، وأذنت النيابة العمومية بإحالة المسافر مع المضبوطات إلى المصالح الأمنية المختصة بهدف مواصلة التحقيقات وإجراء الاختبارات اللازمة على المخطوطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية