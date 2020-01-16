مسؤول روسي يبحث مع دبلوماسي ليبي الاستعدادات لمؤتمر برلين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع القائم بالأعمال لدولة ليبيا في موسكو الاستعدادات لمؤتمر برلين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان “خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا بنجاح في 19 يناير في برلين” بحسب وكالة سبوتنيك.

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا.

ودعت ألمانيا للمؤتمر قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج وكذلك المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.