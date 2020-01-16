دول غائبة وأخرى حاضرة… من اختار المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا وما سر اختياراته

حين أعلنت ألمانيا عن قائمة الدول المدعوة إلى حضور مؤتمر برلين للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه بشأن الأزمة الليبية، كان السؤال الأبرز: من الذي حدد هذه الدول دون غيرها.

فالقائمة اشتملت على عدد من الدول التي تُعنى بالأزمة، ولكنها في الوقت ذاته تجاهلت دولا أخرى أعربت عن استغرابها واستيائها، فتساءل كثيرون كذلك: على أيِّ أساس دُعيت هذه الدول، فيما تم استثناء أخرى.

فلو كان المعيار هو الجوار، فقد دعيت مصر والجزائر ولم تدع تونس التي تشترك مع ليبيا في حدود بطول 500 كم، ولو كان المعيار أن هذه الدول متهمة بدعم أحد الطرفين، فقد دعيت الإمارات ولم تدع قطر التي طالما قيل إنها تدعم السراج، كما لم تدع اليونان التي كانت أشد المنزعجين من اتفاق تركيا وحكومة الوفاق الأخير.

الدول المدعوة:

طرفا النزاع

سيشارك بالطبع طرفا النزاع في مؤتمر برلين، الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ألمانيا

بصفتها مستضيف المؤتمر، تعد برلين أول المشاركين.

الدول الخمس

دعت ألمانيا في المؤتمر، مشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

مصر

بصفتها دولة جوار مؤثرة، ورعت أكثر من جلسة حوار، وأعلنت دعمها لوحدة ليبيا ومساندة المشير حفتر في تصديه لمن يوصفوا بالمجموعات الإرهابية، فيما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن حكومة السراج باتت “أسيرة” الجماعات الإرهابية.

تركيا

بعد توقيعها الاتفاق مع السراج، وإعلانها إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، باتت عضوا مؤثرا في المفاوضات.

إيطاليا

تعتبر دولة مشاطئة ذات تأثير كبير على ليبيا، كما أنها رعت أكثر من اجتماع كان آخرها في 8 يناير/كانون الثاني في محاولة لتهدئة الأجواء.

الجزائر

دولة جوار قوية ومؤثرة وأعلنت في أكثر من مرة رغبتها في حل النزاع الدائر في ليبيا، حتى لا يؤثر بالسلب على وضعها الداخلي.

الإمارات

رغم أنها ليست دولة جوار، إلا أن موقف الإمارات مؤثر منذ بداية الأزمة في ليبيا، خاصة أنها رعت أكثر من اجتماع بين حفتر والسراج، وإن طرابلس دوما تتهم أبو ظبي بتقديمها دعما عسكريا “سريا” إلى الجيش الليبي بقيادة حفتر.

الكونغو

لترؤسها لجنة شكلها الاتحاد الأفريقي معنية بالأزمة الليبية، ودعوتها لاجتماع أفريقي رفيع المستوى في 25 يناير/كانون الثاني لحل الأزمة، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة لوزير خارجيتها إلى دول شمال أفريقيا مثل مصر والجزائر وموريتانيا للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.

منظمات دولية

دعت برلين منظمات دولية وإقليمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

دول غائبة

تونس

رغم أنها دولة جوار لديها أكثر من 500 كيلومتر حدود مع ليبيا، إلا أنها لم تستدع، كما أعرب أحمد شفرة، سفير تونس في برلين، عن استغرابه من عدم استدعاء بلاده للاجتماع، ووصف ذلك بـ”الإقصاء” لتونس رغم أنها متأثرة بالأزمة الليبية مثلها مثل كل دول الجوار، بحسب تصريحات خاصة لشبكة “دويتشه فيله”.

دول جوار

استبعدت دول جوار أخرى لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر، رغم أنها دول جوار، وسبق واتهمت طرابلس مثلا السودان وتشاد بإرسال مرتزقة تدعم قوات حفتر.

السعودية

رغم أنها دولة عربية مؤثرة، وسبق أن استضافت حفتر وقابله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعت كثيرا إلى الحوار بالنسبة لتلك الأزمة، إلا أنها غابت عن تلك الاجتماعات.

قطر

دولة عربية محورية، ووجهت لها اتهامات عديدة بدعمها لحكومة السراج، ما يعني أنها معنية بتلك القضية، ورغم ذلك لم يتم استدعاؤها لمؤتمر برلين.

وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن استثناء بلاده من الدعوة إلى مؤتمر برلين، قد يعود إلى أسبابٍ تخصّ الدولة المستضيفة والداعية أو الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” إن أنقرة أصرت من أجل مشاركة قطر، لموازنة الدول المؤيدة لحفتر، إلا أنه لم يتم توجيه الدعوة لها.

اليونان

إذا كانت تركيا تم استدعاؤها بسبب اتفاقها مع حفتر، الذي فجر الوضع في المنطقة، فكان ينبغي أن تستدعى اليونان، التي عبرت عن رفضها للاتفاقية، التي تؤثر على حدودها البحرية بشكل كبير، وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس: “لا نستطيع أن نفهم لماذا اليونان ليست جزءًا من هذه العملية”.

المغرب

ترتكز كافة الحوارات السياسية بين حفتر والسراج على مبدأ أساسي مبني على اتفاق الصخيرات، الاتفاق الوحيد الموقع برعاية أممية مباشرة بين بنغازي وطرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الحرب الأهلية الليبية، والذي تم توقيعه في المغرب بمدينة الصخيرات، ومع ذلك المغرب غائبة عن مؤتمر برلين.

وقال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة: