القائد العام يستقبل وزير الخارجية الألماني ويؤكد تمسكه بالثوابت الوطنية

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة العامة في بنغازي.

وعبّر القائد العام خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزعم عقده في برلين يوم الأحد المقبل.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني، عقب لقائه مع القائد العام، على تويتر، “إن المشير حفتر أكد أنه يريد المساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا في برلين ومستعد للمشاركة بشكل عام. وقد وافق على الامتثال للهدنة القائمة”.