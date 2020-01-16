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مؤتمر برلين حول ليبيا: السراج يؤكد مشاركته وتونس "تستغرب" عدم دعوتها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الليبية الخميس أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده الأحد في برلين. وفي الوقت نفسه توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ليبيا الخميس لإقناع المشير خليفة حفتر بالمشاركة في المؤتمر. وعبرت تونس عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها إلى المؤتمر.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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