برلماني إيطالي يطالب الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية في ليبيا

طالب أدولفو أورسو، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فراتيلي دي إيتاليا (إخوة إيطاليا)، الاتحاد الأوروبي بالقيام بمهمة عسكرية في ليبيا، وذلك بغرض منع التدخل الخارجي في هذا البلد.

وقال أورسو، خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول الوضع في إيران والعراق وليبيا: “في السياسة الخارجية ينبغي أن يكون هناك اتحاد تام، ولكن أيضًا استراتيجية مشتركة واضحة تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية باقتناع، ولا سيما في المناطق الحيوية لبلدنا، مثل ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط والخليج”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف أورسو: “بلدنا أظهر للأسف في السنوات الأخيرة موقفًا غامضًا ومتناقضًا في كثير من الأحيان، والذي بدا أحيانًا غير موثوق به لحلفائنا التقليديين، مما أدى على الأرجح إلى عدم التزام الولايات المتحدة، ما أدى إلى الوضع في ليبيا”.

وتابع البرلماني الإيطالي: “من الضروري للغاية أن تطلب إيطاليا بطريقة واضحة ومتماسكة من الاتحاد الأوروبي القيام بمهمة عسكرية برية وجوية، لتجنب التدخل الخارجي وإرساء وعود بالسلام والاستقرار في المنطقة”.