لنقي: أعضاء مجلس الدولة يساندون أي مبادرة سلام تحقن الدماء وتلم الشمل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن المجلس سيعقد جلسة لاختيار 13 عضو مقابل 13 عضو من مجلس النوب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بعد مؤتمر برلين في جنيف بالنظر في بنود الاتفاق السياسي وتعديل بعض بنوده.

لنقي أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على أن أعضاء مجلس الدولة يساندون ويقفون مع أي مبادرة سلم دون الاعتراض على أي مبادرة سلام تحقن الدماء وتلم الشمل.

وأشار إلى أنهم يساندون حكومة الوفاق، لافتاً إلى أن فائز السراج اجتمع قبل توجهه لموسكو في فندق المهاري ببعض النخب السياسية وقادة محاور مسلحي الوفاق.

وإعتقد أن مؤتمر برلين مهم ويجب عدم تأجيل انعقاده مع ضرورة مشاركة السراج به لتمثيل ليبيا بحضور رؤساء الدول الأخرى وفقاً لتعبيره.

كما استطرد حديثه:” انه بالرغم أن حفتر لم يوقع إلا أن إطلاق النار توقف في محاور القتال بطرابلس، هم من غير توقيع موافقين على عدم إطلاق النار واجتماع برلين مهم جداً ويختلف عن سابقاته من المؤتمرات لحضور دول كبرى فيه وتصريح وزير الخارجية الروسي ان توصيات برلين ستعتمد من قبل مجلس الأمن لذلك انا متفائل لدرجة كبيرة ان المؤتمر سينجح”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية