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مدير أمن الجفارة يُحذر من “الخارجين عن القانون”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف، اجتماعا برؤساء المراكز والأقسام بالمديرية، لمناقشة سير العمل الأمني بالمديرية والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد العميد إلطيف خلال الاجتماع أن المديرية أوكلت لها مهام الحفاظ على الأمن والاستقرار وهو واجب وطني لحماية المواطنين والسهر على راحتهم.

وأشار إلى أن ما تشهده منطقة الجفارة من اشتباكات يخلق بيئة خصبة للمجرمين والخارجين عن القانون، مما يتطلب من رجال الشرطة والأمن أن يكونوا الرادع لهم، مشددا على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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