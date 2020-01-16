مدير أمن الجفارة يُحذر من “الخارجين عن القانون”

عقد مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف، اجتماعا برؤساء المراكز والأقسام بالمديرية، لمناقشة سير العمل الأمني بالمديرية والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد العميد إلطيف خلال الاجتماع أن المديرية أوكلت لها مهام الحفاظ على الأمن والاستقرار وهو واجب وطني لحماية المواطنين والسهر على راحتهم.

وأشار إلى أن ما تشهده منطقة الجفارة من اشتباكات يخلق بيئة خصبة للمجرمين والخارجين عن القانون، مما يتطلب من رجال الشرطة والأمن أن يكونوا الرادع لهم، مشددا على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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