اجتمعت نائبة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي حنان الفاخري، مع منسقات الوحدة ومديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التوصيات المجمعه عن حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تزامنت مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة خطة وآلية عمل الوحدة خلال هذا العام، وكذلك التحديات عن العام المنصرم 2019 م.