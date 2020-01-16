حفتر يستقبل وزير خارجية ألمانيا في بنغازي قبل يومين من مؤتمر برلين

أخبار ليبيا24

أكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال استقباله لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة العامة في بنغازي، على تمسك القيادة العامة للجيش الوطني على الثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.

واستقبل حفتر ماس والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة للجيش الوطني في منطقة الرجمة جنوب شرق بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، أن حفتر عبر خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية لإجاد حل للوضع في ليبيا، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

في غضون ذلك ناقش حفتر وماس حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد عودة حفتر فجر اليوم الخميس إلى بنغازي، وذلك بعد يومين من انتهاء محادثات موسكو التي انتهت برفضه التوقيع على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غرب ليبيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني، عقب لقائه مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، على تويتر، “إن المشير حفتر أكد أنه يريد المساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا في برلين ومستعد للمشاركة بشكل عام. وقد وافق على الامتثال للهدنة القائمة”.

ووجهت ألمانيا دعوة إلى حفتر والسراج وأطراف دولية أخرى للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا الذي سينعقد في 19 من الشهر الجاري.

وشملت الأطراف المدعوة الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، والإمارات، والكونغو وإيطاليا، ومصر، والجزائر، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية.

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