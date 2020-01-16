

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2020

وصلت جثامين ثمانية قتلى من مرتزقة أردوغان من ليبيا إلى معبر باب السلامة الواقع بريف حلب الشرقي بسوريا.

وبحسب مصادر إعلامية أنَّ الجثامين سلمت بشكل مباشر لذويها، وتم دفن غالبيتها في ناطق مختلفة من سوريا.

من جانبه أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن 3250 شخص تطوع في صفوف مرتزقة أردوغان مؤكدا مقتل 19 منهم في معارك طرابلس.

وأكد عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن “عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن بلغ نحو 1750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.