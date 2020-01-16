حريق هائل بمقر مكتب الثقافة بسرت

تعرض مقر مكتب الثقافة بمدينة سرت ،الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ،لحريق هائل ،جراء اقدام أشخاص مجهولين على القاء جالونات من الوقود و اضرام النار في المبنى.

وقال مصدر اعلامى بمكتب الثقافة سرت ان المقر تعرض لاشعال نيران بالمبنى المكون من تلاثة طوابق اشتعلت فيه ألسنة النيران ،التي اشتعلت بالدور الارضى وهو مقر للصالون الثقافى والاستعلامات ،والدور الاول مكتب هئية الثقافة سرت ،والدور الثانى ردايو سرت الثقافى ،والدور الثالث ردايو أمواج سرت الشبابي.

و أشار ذات المصدر إلى ان المبنى بالكامل تعرض للخراب والحرق بالكامل وتوقف كافة الاعمال ،وقد سارعت الجهات الامنية ذات العلاقة البحث الجنائي ومديرية الامن وبدأت اجراءات التحقيق ومعاينة المقر.