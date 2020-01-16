جمعة يبحث صرف مرتبات المعلمين الجدد

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديون والتعليم العام عادل جمعة مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية الإجراءات المطلوبة من طرف وزارة التعليم لإتمام عملية صرف مرتبات المعلمين المنسبين الجدد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن جمعة أكد أن المعلمين واصلوا العمل رغم عدم صرف مرتباتهم لمدة تجاوزت الـ 12 شهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد جمعة بمقر وزارة التعليم بطرابلس والذي ضم رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات حسن الدغيسي ومسؤول تقنية المعلومات باللجنة عماد الكلامي والمراقب المالي لوزارة التعليم عبد الله السيد بحضور مراقبي التعليم ببلديات (مصراتة، ككلة، قصر الأخيار) ولفيف من مديري الإدارات والمسؤولين بالوزارة.

و تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل اللجنة مع قطاع التعليم وبحث سبل تجاوزها وإيجاد الحلول الناجعة لها كما تناول كيفية التعاون والتنسيق بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم بشكل عام والإجراءات الكفيلة بصرف مرتبات المعلمين المنسبين الجدد بشكل خاص، ودعا الوكيل اللجنة إلى توضيح ماهية الإجراءات المطلوبة من وزارة التعليم والجهات التابعة لها والتي تضمن التسريع من عملية صرف مرتبات المعلمين الجدد وتسوية الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع كافة.

وأوضح رئيس لجنة ترشيد المرتبات ماهية وآلية عمل اللجنة، لافتاً إلى أن تكليف مندوبين من الوزارة والجهات التابعة لها للتواصل والتنسيق مع اللجنة يأتي في المرتبة الأولى لإنجاز العمل المشترك والذي يتطلب التحقق والتدقيق ومطابقة البيانات والإجراءات الوظيفية للعاملين بالقطاع لتسوية أوضاعهم المالية من صرف مرتبات ومقابل علاوات ودرجات وفروقات.