تسجيل مصور يوثّق خرق مليشيات الوفاق لاتفاق وقف إطلاق النار بغرب ليبيا

طرابلس-العنوان

وثّق تسجيل مصور جرى تداوله على فيسبوك، اليوم الخميس، خرق مليشيات الوفاق لإعلان وقف إطلاق النار في غرب ليبيا.

وأظهر التسجيل المصور، لحظة تعرض تمركز تابع للقوات المسلحة في أحد محاور العاصمة طرابلس، لهجوم صاروخي بقذائف الهاون من قبل مليشيات الوفاق، في دلالة جديدة على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه يوم 12 يناير الجاري.

وبيّنت مشاهد التسجيل المصور سقوط عدد من قذائف الهاون على تمركز القوات المسلحة، أثناء جلوس جنود القوات المسلحة بثبات أثناء تعرضهم للقصف الصاروخي.