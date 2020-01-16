القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع خمور محلية في سوسة

تمكن عناصر الشرطة بمركز شرطة سوسة، من القبض على 3 أشخاص يقومون بتصنيع الخمور المحلية في في منازلهم ببلدة سوسه 20 كلم شرق مدينة البيضاء والقبض على الأشخاص القائمين عليها.

وجاءت عملية القبض بعد أخذ الأذن من النيابة العامة، حيث جرت « مداهمة المنازل وضبط ثلاثة اشخاص في المنزل الاول وضبط شخصين كلنا منهما علي حده وبحوزتهما خمور محلية الصنع وأدوات تستعمل لتصنيع الخمور».

وقامت الشرطة بـ«تحريز المضبوطات ووضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة والأن جميعهم في قبضة العدالة».

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