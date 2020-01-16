

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2020

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه “لا يمكننا قبول قوات عسكرية أخرى في ليبيا”، مضيفا: “هذا هو وقت الحوار والمواجهة”.

وأضاف كونتي، في نهاية الاجتماع في الجزائر مع الرئيس الجرائري عبد المجيد تبون: “بالنسبة إلى ليبيا، إنها لحظة الحوار والمواجهة، يجب أن نستند إلى الحوار والدبلوماسية وهي دائمًا أكثر فعالية من الأسلحة”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وكان وزير الدفاع في الحكومة الايطالية لورينزو غويريني قال الاربعاء إنه “لا توجد تهديدات مباشرة” للجنود الايطاليين في مدينة مصراتة، غربي ليبيا.

وأشار الوزير مخاطباً جلسة مشتركة للجنتي الدفاع بمجلس النواب والشيوخ “على الرغم من أن الجيش الوطني الليبي فرض سيطرته على مدينة سرت، فإن مصراتة أكثر عرضة لأهداف الجنرال خليغة حفتر”. وأردف “يبدو أنه لا توجد تهديدات مباشرة على قواتنا في الوقت الراهن”.