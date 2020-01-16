ميركل تعلّق على استعداد حفتر للالتزام بالهدنة

ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار “رسالة طيبة”.. ويجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا
ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار “رسالة طيبة”.. ويجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا
تحذير ـ أقرت أحد الممرضات الكوريات اللاتي امتنعن عن مواصلة العمل في أحد معامل الادوية بأوروبا في أحد مواقع التواصل ـ بأن هناك مؤامرة أوروامريكية مع منظمة حقوق الانسان بتطوير نوع جديد من الفيروسات وسيتم تجربته من خلال الادوية للاجئين المسلمين من الحروب سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو العراق أو الصومال أو الهند أو أندونيسيا أو الصين بأعتبارهم جنس بشري من العالم الثالث المتخلف والذي يصلح للتجارب الكيميائية سواء بالاسلحة أو الغذاء المهدرج أو الأدوية الجديدة !!!!
وسبب هذا في خروج معظم العاملين والممرضات والباحثات الاسيوين من الدراسة أو العمل داخل مراكز التطور الدوائي والابحاث الجينية في أوروبا بسبب هذه العنصرية والاجرام ضد الانسانية
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