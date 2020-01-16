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قنونو يكشف عن خرقٍ للهدنة.. وبركان الغضب توجه اتهاماً خطيراً للجيش

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن قوات الجيش خرقت الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية روسية تركية.
وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الجيش قصفت مساء اليوم الخميس مجمع البريقة النفطي بطريق المطار بقذائف هاون، ما تسبب في أضرار مادية في المجمع النفطي
وبثت عملية بركان الغضب تسجيلا مصورا قال إنه يظهر أماكن تواجد جثث الضحايا المدنيين الذين استهدفتهم أثناء محاولتهم الخروج من منازلهم مبينة أن المعلومات الاولية لسرية الرصد والاستطلاع تُفيد بأن عدد الجثث 6، بينهم امرأتان إحداهن تحتضن طفل.
وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق حاولت انتشال الجثث فتعرّض بعض مقاتليها لإصابات بنيران قناصة الجيش مؤكدا تكثيف الاتصالات  بالمنظمات الانسانية المحلية والدولية لانتشال الجثث.
ودعا قنونو النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم في هذا التوقيت.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هادا منضره زي الطباخ الهندي حرام فيه البدلة اللي لابسها كداب ومنافق
    الجيش الليبي ملتزم بلهدنة لأنه جيش نضامي أم المرتزقة ومليشيات شباشب الصبع هم من يخرق الهدنة و يقتل المدنيين
    لعنة الله عليهم

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  • الفأر قنونو مرد علي الكذب لأن جنود الجيش طوع الآوامر العسكريه ولديهم ضيط وربط وخلف صفوفهم شرطه عسكريه تعاقب كل مخالف لكن الهيدقه والانفلات لابد وان يكون في الصف المقابل للجيش لأنهم ميليشيات مستهتره بكل القوانين والاعراف أضف علي ذلك أعلانهم منذ البدايه بعدم التقيد بالهدنه ولعلكم سمعتم غراب البين الكاذب الخرياني وهو يطالب المرتزقه بعدم الامتثال للهدنه

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  • أنا أستغرب كيف هذا خنفساء الروث (ابودرنه ) اصبح ناطق عسكري ويحمل رتبه طيار فرأس الحمار هذا متي صار ومتي أصبح طيار

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