قنونو يكشف عن خرقٍ للهدنة.. وبركان الغضب توجه اتهاماً خطيراً للجيش

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن قوات الجيش خرقت الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية روسية تركية.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الجيش قصفت مساء اليوم الخميس مجمع البريقة النفطي بطريق المطار بقذائف هاون، ما تسبب في أضرار مادية في المجمع النفطي

وبثت عملية بركان الغضب تسجيلا مصورا قال إنه يظهر أماكن تواجد جثث الضحايا المدنيين الذين استهدفتهم أثناء محاولتهم الخروج من منازلهم مبينة أن المعلومات الاولية لسرية الرصد والاستطلاع تُفيد بأن عدد الجثث 6، بينهم امرأتان إحداهن تحتضن طفل.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق حاولت انتشال الجثث فتعرّض بعض مقاتليها لإصابات بنيران قناصة الجيش مؤكدا تكثيف الاتصالات بالمنظمات الانسانية المحلية والدولية لانتشال الجثث.

ودعا قنونو النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم في هذا التوقيت.