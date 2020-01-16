قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار الحالي في ليبيا.

وبحسب رويترز نقلت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها بموقع تويتر يوم الخميس عن ماس قوله بعد اجتماعات في بنغازي “الجنرال حفتر أبدى استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر ليبيا في برلين وهو مستعد للمشاركة. كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي”.

وعبر حفتر خلال لقاءه ماس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها؛ كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزعم عقده في برلين .