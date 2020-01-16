ميركل تعلق على استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار

وأشارت ميركل، بحسب سبوتنيك إلى أنه ينبغي أن يرى الجميع في مؤتمر برلين، مواصلة الالتزام بـ”حظر الأسلحة في ليبيا”.

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي: “تعهد حفتر، رسالة جيدة بأنه مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار” مضيفة “ينبغي أن نرى في مؤتمر ليبيا، قبل كل شيء أن حظر الأسلحة يتم الالتزام به مرة أخرى، وهو ما وافقت عليه الأمم المتحدة بشكل أساسي، ولكن لسوء الحظ لم يتم الالتزام به”.

وأعلنت ألمانيا عقد مؤتمر حول ليبيا الاحد بمشاركة حفتر والسراج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.