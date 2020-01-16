عقيلة يلوّح بالاستعانة بالعرب لصد تركيا

لوّح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالاستعانة بالدول العربية في حال تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا، وأرسلت قوات لمحاولة “احتلال ليبيا”، وفق تعبيره.

وقال صالح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس، إن مصر والجزائر والدول العربية الأخرى سيكون لها موقف جاد ولن يتردد أي منها في التحرك عند محاولة “احتلال ليبيا”، في إشارة للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأضاف عقيلة صالح أن ليبيا حتى الآن لا تحتاج إلى الدعم العسكري، لكن بحال نفذت تركيا تهديدات رئيسها رجب طيب أردوغان، فإنه سيتم طلب المساعدة من الدول العربية.

وأكد أردوغان، الخميس، أنه سيرسل جيشه إلى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق لضمان بقاء الحكومة ومساعدتها في الوقوف على قدميها، معتبرا أن الاتفاقية التي وقعها مع الوفاق أفشَلت خططا وصفها بـ”الألاعيب” كانت تهدف لعزل بلاده وتطويقها في البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية