بالصور.. وفاة طفلة جراء سيول داهمت منزل أسرتها جنوبي البيضاء

أخبار ليبيا24

لقيت طفلة مصرعها جراء سيول داهمت منزل أسرتها في أحد الأحياء الجنوبية بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

وأعلن مستشفى الثورة التعليمي البيضاء وفاة الطفلة خشوع حمزة شعيب (7 سنوات) جراء مداهمة السيول لمنزل أسرتها.

وقالت إدارة المستشفى إن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفية، نتيجة غرقها بعد اجتياح السيول لمنزلها في الأحياء الجنوبية لمدينة البيضاء. وأضافت المستشفى على فيسبوك إن شقيقها تم إسعافه وهو بصحة جيدة وخرج من المستشفى.

وتشهد مدن ومناطق الجبل الأخضر هذه الأيام تساقط. أمطار غزير تحوّلت إلى سيول جارفة غمرت عدة أحياء.

وأصدر مدير عام مستشفى الثورة التعليمي البيضاء تعليماته منذ يوم الأمس برفع حالة التأهب القصوى وتسخير كافة الإمكانات بالمستشفى والعاملين للتأهب لأي طارئ بعد تزايد الأمطار والفيضانات في المنطقة.

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