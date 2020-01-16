تونس..اختتام ورشة عمل حول إنفاذ القانون بليبيا

اختتمت في تونس العاصمة فعاليات ورشة عمل القانون الدولي الإنساني لسلطات إنفاذ القانون في ليبيا والتي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر طيلة ثلاثة أيام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن الورشة استهدفت عددا من أعضاء الهيئات القضائية “قضاة، النيابة العامة، والمحاماة العامة” من طرابلس، الخمس، مصراتة، غريان، الزاوية، البيضاء، بنغازي، اجدابيا، طبرق” وعددا من أعضاء المكتب القانوني وموظفي وزارة العدل.

وتناولت محاور الورشة جملة من القواعد والعلاقات المنظمة للقانون الدولي الإنساني وارتباطها بالشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والآليات التنفيذية والعقابية بحسب الاتفاقيات الدولية، كما تناولت آليات التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودور القضاء الوطني في احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقدمها نخبة من المستشارين والمختصين الدوليين.

وأوضحت الوزارة أن ورشة العمل تأتي ضمن خطط التعاون المتبادل بين وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر .