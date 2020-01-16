المشير حفتر يناقش مع وزير خارجية ألمانيا التحضيرات لمؤتمر برلين

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وقال مكتب إعلام القيادة العامة.

إن المشير حفتر عبر خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها ألمانيا، وأكد على تمسكه بالثوابت الوطنية وحق الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات، والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، كما تمت خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للمؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين.

من جانبه أوضح وزير الخارجية الألماني أن المشير حفتر أكد عزمه المساهمة في نجاح مؤتمر برلين واستعداده للمشاركة فيه، والتزام القوات المسلحة بالهدنة القائمة.

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