عقيلة صالح: سلامة اقترح تسمية 40 شخصية لاختيار مجلس من رئيس ونائبين

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المبعوث الأممي اقترح تسمية 40 شخصية ليبية، 13 منها من مجلس النواب، و13 شخصية أخرى من مجلس الدولة الاستشاري، إضافة إلى 14 من الشخصيات السياسية والاجتماعية من كافة المناطق للتشاور وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين.

وأوضح صالح في لقاء مع العربية الحدث، أن قادة العالم خلال اجتماعهم في برلين الأحد القادم سيؤيدون هذا الاتجاه وسيصرون على إنجازه، مشيرا إلى أن هذا السيناريو في حال تم تطبيقه فسيختار الليبييون من يحكمهم بتأييد دولي.

وأوضح صالح أن مجلس النواب بعد مؤتمر برلين سيشكل حكومة وحدة وطنية وسيواصل دعمه للقوات المسلحة، في حال لم يخرج المؤتمر بأي نتائج إيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا