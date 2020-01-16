ضبط شخصين يتاجران بالمخدرات والخمور محلية الصنع في أجدابيا

أعلن جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا ضبط شخصين يقومان ببيع المخدرات والخمور محلية الصنع في المدينة، حسب ما أفاد به رئيس وحدة التحقيق بالفرع عبدالفتاح اكنيبيص «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وقال اكنيبيص إن الشخص الأول الذي ألقي القبض عليه «من كبار مروجي المخدرات في مدينة أجدابيا وضواحيها، وقد تم ضبطه في حالة تلبس أثناء قيامه ببيع مجموعة من المخدرات والخمور محلية الصنع في أحد الأحياء السكنية بعد جمع معلومات عنه من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بالفرع».

وأوضح أن المقبوض عليه يدعى (أ م) ليبي الجنسية وعثر بحوزته على 11 قطعة من مخدر الحشيش معدة وجاهزة للبيع بالإضافة إلى 4 زجاجات خمر محلية الصنع، ونقل إلى فرع جهاز مكافحة المخدرات للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الإجراءات القانوينة اللازمة.

وأضاف اكنيبيص أن أعضاء وحدة التحري والقبض تمكنوا أيضا من ضبط شخص آخر ليبي الجنسية بعد رصد تحركاته في مدينة أجدابيا في حالة تلبس أثناء قيامه ببيع كمية من المخدرات وسط المدينة، وعثر بحوزته على 20 قطعة مخدر نوع حشيش معدة وجاهزة للبيع، موكدا أنه سيحال إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية حياله.

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