مكونات تامزاوة تؤكد رفضها التدخل التركي والتحامها مع الجيش

نظمت المكونات الاجتماعية بمنطقة تامزاوه الشاطئ وقفة احتجاجية تنديدا بالتدخل التركي السافر في ليبيا، مؤكدة التحامها مع القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر ودعمها في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما أكدت دعمها لموقف القوات المسلحة بعدم التوقيع على اتفاقية موسكو والاستمرار في تحرير العاصمة من المليشيات.
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قناة ليبيا
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