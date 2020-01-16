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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2020

أكد السفير الألماني لدى ليبيا لدى ليبيا اوليفر اوفتشا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التقى اليوم الخميس قائد الجيش خليفة حفتر.

وأوضح السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” أن حفتر عبر عن مساهمته في نجاح مؤتمر برلين مؤكدا كذلك مواصلة احترام وقف إطلاق النار الحالي.

وعبر حفتر بحسب المكتب الإعلامي للجيش خلال لقاءه ماس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها؛ كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزعم عقده في برلين .