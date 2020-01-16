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التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رأى التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» أن حل الأزمة الليبية يبدأ من خلال العودة إلى «دستور الاستقلال غير المعدل، والذي يراه التيار الفيدرالي أهم عائق أمام التوافق السياسـي بين الليبيين في برقة وطرابلس».

وأكد التكتل في بيان أصدره الخميس أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة واقع جغرافي وتاريخي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله لكن الولايات أو المقاطعات أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق».

ولفت التكتل الفدرالي إلى أن «التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفا ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات أو العودة لقانون تقاسم عوائد النفط رقم 79 لسنة 1958م»، مشيرين إلى أنهم «منفتحون على كل مسار يأتي بالحقوق التاريخية والجغرافية لإقليمنا بكافة مكوناته».

واعتبر التكتل أن «طرح اللامركزية الإدارية كحل والتسويق لها على أنها حكم محلي بديل عن النظام الاتحادي تدليس والتفاف حول المطلب الفيدرالي وإعادة تدوير للدولة المركزية بمظالمها وتغولها».

ونوه التكتل إلى أن «المصالحة الوطنية الشاملة والجامعة تصبح ناجزة ومرحبا بها عند جميع القوى الفيدرالية بعد التوافق على شكل الدولة الاتحادي».

«التكتل الفيدرالي»: قرار الجيش بشأن الموانئ النفطية مكسب تاريخي

وأشار التكتل إلى أن هذه هي «ثوابت الحراك الفيدرالي، وهي رسالة صادقة إلى كل من أراد خيرا لهذه البلاد خاصة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كيف يتصور البعض هدا الكلام ؟ نفرض انه تم التصويت لصالح الملكية ، وتولى الملك الحكم كيف سيسيطر على المليشيات المسلحة ؟ كيف سيجردها من سلاحها ؟ كيف سيتعامل مع امراء الكتائب ؟ هم يعتبرو انفسهم ان الحكم يجب ان يكون لهم . خدو عبرة من انقلاب 2014 على نتائج انتخابات البرلمان . حين اتضح ان الغالبية لصالح غيرهم رفظو النتيجة وقلبو البلاد راس على عقب ، ها الجماعة هديم هم سبب مشكلة ليبيا وليس ان يكون النظام جمهوري او ملكي

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