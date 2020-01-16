مصر وإيطاليا واليونان: إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا "خطير ويهدد مؤتمر برلين"

وصف وزراء خارجية مصر وإيطاليا واليونان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بـ”الأمر الخطير” الذي يهدد مؤتمر برلين والأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، إن الوزير سامح شكري، اتصل الخميس بنظيريه اليوناني والإيطالي، لاستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي.

وأكدت الوزارة أنه تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورة قرار “أردوغان” وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، كما اعتبر القرار دليلًا على وجود نية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت الخارجية المصرية: تم الإعراب خلال الاتصالين عن القلق الشديد من أن يؤدي هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها لبلوغ تسوية شاملة.