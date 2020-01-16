البيضاء.. السيول تخطف حياة طفلة بحي الغريفة

توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد أن داهمت السيول منزلها في حي الغريقة جنوب مدينة البيضاء، في حادثة طالت العديد من المساكن والمزارع ووصفت بـ”كارثة إنسانية”.

ووصلت الطفلة بحالة وفاة إلى مستشفى الثورة بالبيضاء، فيما تلقى شقيقها الإسعافات اللازمة وغادر على الفور بصحة جيدة.

ولم تتوقف الأمطار من الأربعاء في مدينة البيضاء، ونتيجة لذلك جرت المياه في الأودية المتاخمة للمدينة، كما تأثرت البنية التحتية المهترئة في البيضاء من ناحية تصريف المياه.

وعمل الأهالي المجاورون لمنزل الطفلة على إخراجها وشقيقها من وسط السيول، قبل أن تصل سيارات الإسعاف وشرطة النجدة للمكان.

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