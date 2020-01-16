“أرقام مخيفة” للشمانيا في بني وليد

قال مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد بن نيران، إنه تم تسجيل 50 حالة جديدة بمرض اللشمانيا خلال يومين، ليصل العدد الكلي لنحو 500 مصاب، مطالبا مركز الوطني للأمراض السارية بتوفير العلاج وزيادة كميات العلاج المقدمة.

بدوره، أكد مدير المركز الصحي الجملة عتيق منصور صالح، أن عدد الحالات المصابة باللشمانيا التي ترددت على المركز خلال يومين تجاوز الـ48 حالة، معتبرا أن هذا الرقم مخيف خصوصا أن إجمالي الحالات بالمدينة يفوق الـ500.

وحذر مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية أيمن الهوادي، من زيادة عدد الحالات داخل المدينة، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بأخذ الموضوع بعين الاعتبار خوفا من تفاقم الأمر وزيادة الحالات، مؤكدا أن هناك تواصل مع المركز الوطني للأمراض السارية والمشتركة بطرابلس من أجل زيادة عدد الجرعات وتوفير العلاج بشكل عاجل.

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