كونتي: حضور حفتر مؤتمر برلين «إشارة ممتازة»

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن مشاركة الجهات الفاعلة في ليبيا في مؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل شرط لنجاحه، وقال «دون مشاركة الجهات الفاعلة في ليبيا، فإن المؤتمر الدولي يخاطر بتقويض فرص نجاحه».

وأوضح كونتي «وفقًا للنهج الإيطالي، فإنه من غير المقبول مناقشة مستقبل الليبيين دون الجهات الليبية الفاعلة»، وأضاف«لا يمكننا التفكير بأن المجتمع الدولي يستطيع، بطريقة إملائية ومتغطرسة، تقرير مصير ومستقبل المجتمع الليبي متحججًا بإنقسامه»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وفي هذا الإطار، وصف رئيس الوزراء الإيطالي حضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل بـ«الإشارة الممتازة».

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي بدأ اليوم زيارة إلى مدينة بنغازي، أن المشير خليفة حفتر «يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين، وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة»، ولفت إلى أن مؤتمر برلين «يتيح أفضل فرصة للتمكين من الدخول في محادثات سلام من أجل ليبيا منذ فترة طويلة».

وبدأ كونتي، الخميس، زيارة إلى الجزائر تستمر إلى عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون، ورئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، لبحث الأزمة الليبية وجهود المجتمع الدولى لحلها. وعلى هامش زيارته، أكد كونتي أن «ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد»، ولفت إلى أن «نشر قوة فصل وسلام» في ليبيا هي إحدى الخيارات التي سيبحثها مؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل، مؤكدا تأييد بلاده هذا الخيار.

وينطلق مؤتمر برلين الأحد المقبل، بمشاركة دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

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