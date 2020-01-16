القائد العام يصل أثينا لإجراء مباحثات الجمعة مع المسؤولين اليونانيين

أثينا-العنوان

وصل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مساء اليوم الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين.

وأفادت وسائل إعلام يونانية، إن القائد العام سيلتقي صباح يوم الجمعة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسيلتقي بعدها برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت، “حفتر سيجتمع مع كل من ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (صباح الجمعة في الساعة 9:20 صباحًا). ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (ظهر الجمعة في الساعة 13:00)”. وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا يوم الأحد المقبل.

وكان القائد العام قد استقبل في بنغازي قبل سفره إلى أثينا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وأكد القائد العام خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين يوم الأحد المقبل.