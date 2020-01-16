هذا ما دار في مكالمة وزير الخارجية البريطاني مع السراج

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الخميس، هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أكد دومينيك راب على التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، خلال الاتصال، إلى أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة.

بدوره عبّر السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه الأزمة الليبية، شارحا تطورات الوضع الراهن وتداعياته، معربا عن أمله أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية، وفقاً للمنشور.