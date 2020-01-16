بوتين ورئيس المجلس الأوروبي يأملان في «وقف الأعمال العدائية» في ليبيا

بحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في ليبيا والشرق الأوسط والملف النووي وأوكرانيا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن مباحثات الطرفين بشأن الملف الليبي ركزت على «أهمية وقف الأعمال العدائية في ليبيا»، ولفت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل مبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأوضح المجلس أن بوتين وميشيل أعربا عن قناعتهما بـ«المخاطر الإقليمية التي تنطوي عليها الأزمة الليبية»، كما أعربا عن أملهما في «توصل جميع الأطراف في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية».

وأشار البيان إلى أن ميشيل أكد خلال الاتصال «ضرورة التواصل مع جميع مع جميع الشركاء الدوليين من أجل مناقشة خيارات وقف التصعيد في إيران والعراق»، وأعاد المسؤول الأوروبي التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم بالكامل الاتفاق النووي الموقع مع إيران باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل عدم الانتشار العالمي لأسلحة الدمار الشامل.

كما تطرق الطرفان إلى اتفاق مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية، وفي هذا الإطار جدد ميشيل تأكيده «دعم الاتحاد الأوروبي استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا».

ويأتي اتصال ميشيل ببوتين قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع انعقاده الأحد المقبل، بمشاركة دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

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