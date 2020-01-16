النائب ثابت: البيضاء تتعرض لـ”كارثة إنسانية”

قال النائب عن مدينة البيضاء عبدالمطلب ثابت، إن المدينة تعرضت لـ”كارثة إنسانية” بعد أن شهدت سقوط أمطار لمدة يومين مما أسفر عن سيول اجتاحت المدن والقرى في الجبل الأخضر.

وتوفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، الخميس، بعد أن داهمت السيول منزلها في حي الغريقة جنوب مدينة البيضاء، وغمرت المياه العديد من المساكن والمزارع.

وطالب ثابت، عبر صفحته في “فيسبوك”، القيادة العامة للجيش الوطني ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالتدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تحدث كوارث أخرى في هذه المنطقة.

وأضاف إنهم في المنطقة طالبوا مرارا وتكرارا وبشكل رسمي رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بضرورة توفير كافة مقومات الحياة في مدن ومناطق الجبل الأخضر وخصوصا في فصل الشتاء، وطالبوا بتشكيل لجنة أزمة من كل الوزارات لحل كل المشاكل بشكل عاجل.

وتابع بأن “الثني يستجيب لنا ولكن بشكل بطيء جدا.. لا نعرف ما هي الأسباب ولِمَ كل هذا التعطيل رغم أننا نطالب بحقوقنا التي من المفترض أن تعطى دون أن نطلبها”.

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