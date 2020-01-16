اخبار ليبيا الان

حفتر في أثينا لإجراء مباحثات مع المسؤولين اليونانيين

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أثينا-العنوان

وصل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين، حيث كان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال ديندياس، على تويتر، ” منذ فترة قصيرة، استقبلت في أثينا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”.

وأكدت وسائل إعلام يونانية، إن حفتر وصل إلى أثينا وسيلتقي صباح يوم الجمعة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسيلتقي بعدها برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت، “حفتر سيجتمع مع كل من ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (صباح الجمعة في الساعة 9:20 صباحًا). ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (ظهر الجمعة في الساعة 13:00)”.

وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا يوم الأحد المقبل.

وقبل مغادرته بنغازي، استقبل حفتر في مقر قيادة الجيش بالجرمة، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والوفد المرافق له.

أكد حفتر، خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين يوم الأحد المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتمنى ان يرفض المشير مخرجات مؤتمر برلين مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة ويكون البديل مع اليونان التى تعترف بالحكومة المؤقتة كحكومة شرعية مع توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين ليبيا واليونان والتصديق عليه من البرلمان مع اتفاقية اخرى لتصدير النفط من الموانئ التى تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وايداع العائد فى المصرف المركزى اليونانى وتحويله لمصرف البيضا وحرمان السراج من عائدات ثروة النفط وليشرب مع اردوغان من البحر

    رد