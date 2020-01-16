توافق مصري يوناني إيطالي على وجود نية لدى أردوغان لخرق القرارات الدولية بشأن ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، هاتفيا مع نظيريه اليوناني والإيطالي، آخر التطورات في ليبيا، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي رجب أردوغان ببدء إرسال قوات إلى ليبيا.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أكد الوزراء على خطورة الإعلان وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، معتبرينه دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية، وفق المنشور.

وأبدى الوزراء قلقهم من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا، وأشاروا إلى أنه كان هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر، بحسب المنشور.