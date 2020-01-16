مركز الأمومة والطفولة باب درنة في طبرق يسلم وزارة الصحة إحصائية 2019

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مركز الأمومة والطفولة باب درنة في طبرق عدنان عبدالسلام أمحيقن إن المركز سلم الإحصائيات السنوية للأطفال المطعمين والمترددين والجرعات المعطاة خلال عام 2019.

وأضاف أمحيقن أن عدد الأطفال المطعمين في مركز باب درنة خلال العام الماضي 2019 قد بلغ 18433 طفل وعدد الأطفال المترددين 10000 طفل.

وأشار مدير المركز إلى أن عدد الجرعات المعطاة 39722 جرعة وعدد النساء الحوامل 4400 امرأة مسجلة في مركز باب درنة.

وأوضح أمحيقن أنه سيكون هناك المزيد من النشاطات والندوات والمحاضرات العلمية والتوعوية التي تخص مجال رعاية الأمومة والطفولة بمركز باب درنة بمدينة طبرق خلال العام الحالي 2020.

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