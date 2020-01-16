وزير خارجية اليونان يستقبل القائد العام لدى وصوله إلى أثينا

أثينا-العنوان استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.، اليوم الإثنين، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين. وقال ديندياس، على تويتر، ” منذ فترة قصيرة، استقبلت في أثينا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”. ونقلت وسائل إعلام يونانية، عن مصادر …
تعليق
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.اتمنى ان يرفض المشير مخرجات مؤتمر برلين مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة ويكون البديل مع اليونان التى تعترف بالحكومة المؤقتة كحكومة شرعية مع توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين ليبيا واليونان والتصديق عليه من البرلمان مع اتفاقية اخرى لتصدير النفط من الموانئ التى تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وايداع العائد فى المصرف المركزى اليونانى وتحويله لمصرف البيضا وحرمان السراج من عائدات ثروة النفط وليشرب مع اردوغان من البحر
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