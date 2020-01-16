وزير خارجية اليونان يستقبل القائد العام لدى وصوله إلى أثينا

أثينا-العنوان استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.، اليوم الإثنين، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين. وقال ديندياس، على تويتر، ” منذ فترة قصيرة، استقبلت في أثينا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”. ونقلت وسائل إعلام يونانية، عن مصادر …

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