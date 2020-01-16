ميركل ترحب بتعهد حفتر بـ«الالتزام بوقف إطلاق النار»

رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، باستعداد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، حسب وكالة «رويترز».

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس في وقت سابق اليوم، أن المشير خليفة حفتر «ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد، ويرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة».

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ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن ميركل قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إن «تعهد حفتر، بالالتزام بوقف إطلاق النار خبر جيد»، ولفتت إلى أن مؤتمر برلين المقرر انعقاده الأحد المقبل «ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك».

وأضافت ميركل «خلال مؤتمر ليبيا ينبغي قبل أي شيء أن نرى معاودة الالتزام بحظر الأسلحة، والذي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة لكن للأسف لم يتم الالتزام به».

يشار إلى أن هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ سريانها منذ مساء الأحد الماضي، واستضافت العاصمة الروسية موسكو في اليوم التالي الأطراف الليبية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وبينما وقع وفد حكومة الوفاق على الاتفاق، غادر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر العاصمة الروسية دون التوقيع، وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن المشير خليفة حفتر يحتاج إلى يومين لدراسة الوثيقة.

وينطلق مؤتمر برلين الأحد المقبل، بمشاركة دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

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