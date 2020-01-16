وزير الخارجية البريطاني يؤكد للسراج التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب بليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا.

وتناول الاتصال الذي جرى اليوم الخميس بين الطرفين مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني.

وشدد وزير الخارجية البريطاني، على أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة في البلاد، على حد قوله.

من جانبه، عبر السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه الأزمة الليبية، وتحدث عن تطورات الوضع الراهن والتداعيات الخطيرة للعدوان على طرابلس، آملا أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية، وفق قوله.

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